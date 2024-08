Internacional terá reforço importante para o próximo jogo do Brasileirão (Fotos: Flickr/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 19:59 • Porto Alegre (RS)

O Internacional poderá contar com o seu novo reforço para enfrentar o Juventude. Bruno Tabata foi inscrito no BID no início da noite de terça-feira (13) e deve ser novidade no time de Roger Machado.

Para poder jogar contra o Juventude, na noite de quarta-feira (14), o reforço precisava ser inscrito até terça-feira - o que aconteceu. Por volta das 18h30, o nome de Bruno Tabata apareceu na lista do Boletim Informativo Diário (BID).

Com isso, o jogador fica apto a entrar em campo com a camisa do Internacional e a tendência é que esteja em campo já na noite de quarta-feira. Basta saber se terá condições de iniciar entre os titulares, visto que não joga há dois meses, desde que voltou ao Brasil após período de empréstimo ao Qatar SC.

Em busca dos três pontos, Roger Machado escalará o que tem de melhor à disposição. A partir das 18h30, o Colorado enfrenta o Juventude em partida atrasada da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.