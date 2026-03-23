Internacional contrata atacante promessa das categorias de base

O atacante Guilherme, de 19 anos, é o novo reforço do Internacional para a categoria Sub-20. O jogador, que estava no Bahia, inicia uma nova etapa na carreira após assinar contrato com o clube gaúcho até fevereiro de 2028, dando sequência ao seu processo de crescimento no futebol.

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Considerado uma das promessas de sua geração, o atleta chega ao novo clube após despertar interesse de equipes do cenário internacional. Guilherme recebeu propostas de Dinamo Zagreb, Famalicão, Colorado Rapids e Yokohama F. Marinos, mas optou por permanecer no Brasil, priorizando um projeto sólido de formação e crescimento esportivo.

A escolha pelo Internacional foi pautada, principalmente, pela identificação com o projeto apresentado e pela tradição do clube na formação de atletas. O atacante valorizou a oportunidade de dar continuidade ao seu trabalho em um ambiente competitivo e estruturado. Guilherme destacou a importância do momento na carreira e o significado de vestir a camisa colorada.

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— É uma honra vestir essa camisa, chegar ao Internacional, sentir o peso de uma história gigante e a responsabilidade de representar uma torcida que vive o clube intensamente— afirmou.

O jogador também abordou o período inicial de adaptação, ressaltando o apoio recebido no ambiente interno e a rápida integração ao grupo.

Guilherme deixou o Bahia e acertou com o Internacional (Foto: Divulgação)

— A adaptação foi bem positiva. Meus companheiros têm me ajudado muito nessa fase e estou muito feliz aqui. Pode ter certeza de que não vai faltar suor e compromisso — completou Guilherme.

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Focado nos próximos passos, o atacante reforçou suas metas dentro do clube e a ambição de construir uma trajetória consistente no futebol.

— Eu vim para somar e para buscar grandes objetivos com o grupo. Venho para conquistar o meu lugar, conquistar títulos e escrever o meu nome na história do clube — finalizou a nova joia do Internacional.

Na temporada, Guilherme terá competições importantes, com a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e as competições estaduais na categoria Sub-20.

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