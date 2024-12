O Internacional está muito próximo de perder um dos seus principais jogadores da temporada. Isso porque, o Krasnodar, da Rússia, aumentou o valor por Wesley, atacante de 25 anos. Essa é a terceira proposta feita pelos russos.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

A última proposta feita pelo Krasnodar dava conta de 9,5 milhões de euros (R$ 49,4 milhões). Agora, os russos oferecem além de 10 milhões de euros (R$62,9 milhões), o abatimento da dívida feita pelo clube em 2022, quando comprou Wanderson.

Com isso, a tendência é que Wesley deixe o Beira-Rio antes mesmo do início da próxima temporada. Por mais que o atacante seja de suma importância para o Inter, a direção admite que precisa negociar atletas para abater as suas dívidas financeiras.

continua após a publicidade

Caso a venda seja de 10 milhões de euros, o Internacional fatura R$31,4 milhões como tem direito a 50% dos direitos econômicos do atleta. O restante pertence ao Palmeiras, que leva outra metade do valor.

Wesley deve trocar o Internacional pelo Krasnodar nesta janela (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O presidente Alessandro Barcellos falou sobre o assunto no programa 'Sem Filtro', da Rádio Gaúcha. O mandatário negou qualquer proposta, mas admitiu sondagens não só por Wesley, mas também outros atletas do elenco.

continua após a publicidade

➡️Internacional recebe proposta milionária por atacante; veja valores

- Só vou falar que tem alguma coisa se eu tiver um papel na mão e hoje a gente não tem essa condição. Hoje, as pessoas se conversam, trocam ideias, isso para mim é sondagem. Isso tem não só para o Wesley, para outros jogadores. - disse Barcellos.

Krasnodar deve abater dívida por Wanderson

Para fechar a negociação entre Krasnodar e Internacional, os russos devem abater as dívidas do Colorado em relação a compra de Wanderson. Em 2022, o jogador foi comprado por 4,5 milhões de euros (R$ 24,8 milhões na cotação da época).

A negociação foi definita em seis parcelas semestrais de 750 mil euros. As duas últimas parcelas, de 1,5 milhão de euros, que ainda deveriam ser pagas pelo Inter, seriam abatidas na terceira proposta apresentada pelo Krasnodar.