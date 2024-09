Internacional aposta em retrospecto equilibrado para vencer São Paulo em jogo de ‘seis pontos’

Disputa entre jogadores do São Paulo e Alan Patrick (Foto: EDU ANDRADE/FatoPress)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 06:45 • Porto Alegre (RS)

Três pontos. É isto que o Internacional busca no domingo (22), diante do São Paulo, no Morumbis. Em confronto direto, a vitória é essencial para o objetivo Colorado na tabela. Para isso, o time aposta no retrospecto equilibrado para voltar com o triunfo.

Nos últimos dez jogos com o São Paulo como mandante, cada time obteve quatro vitórias, além de dois empates. Na última temporada, o Tricolor paulista levou a melhor e, na anterior, foi a vez do Colorado.

Ao total, o equilíbrio se mantém nos confrontos. Em 38 confrontos, o São Paulo venceu 16, o Internacional, 11 - mesma quantidade de empates. Enquanto os donos da casa marcaram 46 gols, os visitantes fizeram 36.

Internacional e São Paulo entram em campo a partir das 18h30 de domingo, no Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão. Apenas seis pontos separam o time na tabela de classificação e o Internacional ainda conta com a vantagem de ter dois jogos a menos.