CBF define data do próximo clássico Gre-Nal

Gre-Nal será disputado no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 13:22 • Porto Alegre (RS)

A CBF confirmou a data e o horário do próximo clássico Gre-Nal, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Internacional entram em campo jogo no dia 19 de outubro, um sábado, às 16h. O Colorado mandará a partida no Beira-Rio.

➡️Ídolo do Grêmio, Pedro Geromel anuncia aposentadoria

Esse será o último Gre-Nal da temporada e está marcado para ocorrer após a Data Fifa. A 30ª rodada, na qual ocorre o clássico, iniciará na quarta-feira (16) e se encerra apenas do domingo (20), em decorrência dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil.

A entidade ainda divulgou as datas dos jogos da 31ª rodada e os dois times entrarão em campo no dia 26 de outubro, um sábado. Enquanto o Grêmio receberá o Atlético-GO, às 16h30min, na Arena, o Colorado enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, às 19h.

➡️CBF detalha rodadas do Brasileiro próximas aos jogos de volta das semis da Copa do Brasil

Antes do clássico, os times entram em campo ainda nesta semana. Na sexta-feira (4), o Grêmio recebe o Fortaleza, na Arena. Já no sábado (5), é a vez do Internacional enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena. As partidas são válidas pela 29ª rodada da competição.