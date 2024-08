Inter projeta 30 mil torcedores contra o Palmeiras

Diretoria do Inter projeta 30 mil torcedores no Beira-Rio para o duelo contra o Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 17:59 • Porto Alegre (RS)

Após uma semana sem jogos, o Internacional volta a campo no domingo (04), quando enfrenta o Palmeiras. Para buscar os três pontos e reencontrar o caminho das vitórias, o Colorado vai contar com o apoio da sua torcida. O clube projeta 30 mil torcedores no Beira-Rio.

O Inter não vive seu melhor momento na temporada. Após duas eliminações precoces e um protesto no meio da semana, é no domingo que o clube quer mudar o cenário. Para isso contará com o apoio do torcedor, que comparecerá em peso no Beira-Rio.

Lei do Ex? Internacional e Palmeiras será marcado por reencontros

Para reencontrar o caminho das vitórias, o Inter se apega no resultado do primeiro turno. Fora de casa, o Colorado venceu o Verdão por 1 a 0. Desta vez, no Beira-Rio, os gaúchos contarão com 30 mil ao seu lado.

Inter e Palmeiras entram em campo na tarde de domingo. Os times se enfrentam no Beira-Rio, a partir das 17h. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.