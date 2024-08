Internacional se apega em resultado do primeiro turno contra o Palmeiras para voltar a vencer no Brasileirão

(Foto: Ricardo Duarte / Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 10:24 • Porto Alegre (RS)

O Internacional não sabe o que é vencer há mais de mês. A última vitória colorada aconteceu em 22 de junho, contra o Grêmio, seu maior rival. Para enfrentar o Palmeiras e voltar a conquistar três pontos no Campeonato Brasileiro, o Colorado aposta na reedição do resultado do primeiro turno.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em 17 de abril, pela segunda rodada do Brasileirão, a Lei do Ex entrou em ação. Na Arena Barueri, a estrela de Wesley, ex-Palmeiras, brilhou. Aos 45 minutos, o recém contratado do Internacional, marcou o único gol da partida.

Agora, os times se enfrentam em momentos diferentes. O Internacional precisa vencer para subir na classificação e se afastar da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras, na 3ª posição, quer os três pontos para brigar pela liderança.

As equipes entram em campo no domingo (04), a partir das 17h, no Beira-Rio. O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o retorno do Colorado para sua casa após a eliminação na Sul-Americana.