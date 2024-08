Com eliminações precoces, Internacional fica longe de atingir meta estipulada; veja valores

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 06:00 • Porto Alegre (RS)

O Internacional tinha grandes metas para 2024: conquistar o Campeonato Gaúcho, chegar às semifinais da Copa do Brasil, nas quartas da Sul-Americana e terminar o Brasileirão na 4ª colocação. Do que traçou no início da temporada, apenas um objetivo pode ser alcançado.

Na Sul-Americana, o Internacional foi eliminado para o Rosario Central, da Argentina, nos playoffs. A expectativa era de chegar, ao menos, nas quartas de final da competição. Com a saída precoce, o Colorado deixa de ganhar cerca de R$9,5 milhões.

O Internacional deixou a Copa do Brasil na terceira fase, ao ser eliminado pelo Juventude. Diferente da Sula, a direção projetava chegar até as semifinais. Com isso, os cofres do clube receberam menos do que o esperado. Caso atingisse o objetivo, o Inter teria mais R$17 milhões na conta.

Ou seja, ao total, o Internacional além de não atingir os seus objetivos do início do ano, deixou de faturar cerca de R$ 26,5 milhões. O valor era tido como essencial por diversos motivos: o investimento na janela de início do ano foi alto, além, é claro, do prejuízo com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A estimativa é de R$ 33 milhões para recuperar tanto o Beira-Rio, quanto o CT Parque Gigante.

Ainda há um objetivo que pode ser alcançado: o Campeonato Brasileiro. Entretanto, a expectativa é baixa. Para chegar na 4ª colocação, a estipulada, o Colorado precisa melhorar na competição. No momento, o time ocupa a 14ª posição, com 20 pontos conquistados. O clube ainda tem cinco jogos a menos que a maioria dos adversários. A diferença para o 4º colocado, o Fortaleza, é de 16 pontos atualmente.