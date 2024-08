Lei do Ex? Internacional e Palmeiras será marcado por reencontros

Maurício, recém chegado ao Verdão, era jogador do Internacional.







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 10:31 • Rio de Janeiro

Internacional e Palmeiras entram em campo na tarde de domingo (04), pelo Campeonato Brasileiro. Além de ser um clássico do futebol nacional, o duelo será marcado por reencontros e, quem sabe, pela famosa Lei do Ex.

Do lado do Internacional, o reencontro será tanto na defesa, quanto no ataque. O zagueiro Vitão iniciou a sua carreira no Palmeiras, onde foi jogador das categorias de base do Verdão. Assim como o atacante Wesley, um dos novos reforços do Colorado. Além deles, Bruno Henrique e Hyoran também contam com passagens pelo adversário da rodada.

Já no lado do Palmeiras, são dois jogadores. O goleiro Marcelo Lomba passou seis temporadas no Colorado antes de se transferir para o clube paulista. Além dele, Maurício, recém chegado ao Verdão, era jogador do Internacional.

No primeiro turno, a lei do ex entrou em ação. O Inter venceu o Palmeiras pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Na ocasião, Wesley marcou o único gol da partida.

No domingo, os times voltam a se enfrentar. A bola rola a partir das 17h, no Beira-Rio. O Inter busca a vitória para subir na tabela de classificação e se afastar da zona de rebaixamento. Já o Verdão quer se aproximar dos líderes da competição.