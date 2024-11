Inter pode confirmar vaga para Libertadores nesta rodada

O Internacional está muito próximo de confirmar uma vaga para a Libertadores da próxima temporada - e isso pode acontecer ainda nesta rodada. Na quinta-feira (21), o Colorado enfrenta o Vasco em São Januário e pode atingir o seu objetivo.

➡️Titular do Inter deixa treino com dores e vira dúvida contra o Vasco

Para isso, o Colorado precisará torcer por tropeços de duas equipes: Bahia e Cruzeiro, 7º e 8º colocados, respectivamente. Os dois precisarão ser derrotados nesta rodada para garantir a vaga. Enquanto os nordestinos enfrentam o Palmeiras na quarta-feira (20), às 18h, os mineiros enfrentam o Corinthians, no mesmo dia, às 11h.

Caso o Bahia não pontue, poderá chegar aos 58 pontos até o final do Campeonato e não será possível ultrapassar o Inter. O mesmo ocorre com o Cruzeiro que, com um ponto a mais, apenas poderá igualar a pontuação do Colorado que, no momento, tem 59 pontos.

A vaga garantida, todavia, ainda não seria para a fase de grupos. O Campeonato Brasileiro concede sete vagas para a Libertadores, entretanto, o número pode ser maior caso Cruzeiro e Botafogo sejam campeões da Sul-Americana e Libertadores. Caso terminem no G-7, a zona de classificação vai até o 9º lugar.

O Internacional enfrenta o Vasco na quinta-feira (21), a partir das 20h, em São Januário. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e pode aumentar a sequência de invencibilidade do Colorado que já é de 14 jogos.

Jogos do Inter até o final da temporada