Inter corre para anunciar volante antes do fechamento da janela

A corrida contra o tempo do Inter para anunciar a contratação do volante argentino Elián Irala continua. A ideia é anunciar o garoto de 20 anos ainda nesta sexta-feira (28), antes do fechamento da janela de transferências do exterior para novos reforços.

Informações que chegam de Buenos Aires relatam uma mudança no modelo de negócio. Ao invés de adquirir 70% ou 80% dos direitos econômicos do camisa 5 do San Lorenzo, o Colorado estaria contratando o atleta por empréstimos.

Elián Irala, volante do San Lorenzo, deve ser o novo reforço do Inter (Foto: Divulgação/CASL)

Conforme jornalista hermanos, o Inter terá que pagar 300 mil dólares por um ano, com obrigação de compra se o jogador atuar em 50% ou 60% total das partidas do time durante a duração do contrato. O valor final gira entre 2,5 milhões e 3 milhões de dólares.

Apesar da pouca idade, Irala é visto pela direção colorada como ideal para reforçar o grupo comandado por Roger Machado. Isso porque é o típico camisa 5 argentino. Ou seja, volante central, bom no desarme e no passe, com projeção à frente, podendo jogar tanto na primeira como na segunda função do meio-campo.

O titular do San Lorenzo desde o ano passado, tem facilidade para chegar e arrematar de fora da área – fez alguns gols dessa forma. Também pode ser aproveitado na lateral-direita, onde igualmente joga bem.

Colorado anuncia dois reforços brasileiros

Na manhã desta sexta, o Internacional anunciou a contratação de dois brasileiros. São eles o meio-campista Diego Rosa e o zagueiro Juninho.

O primeiro vem por empréstimo do Bahia, com contrato válido até dezembro deste ano. O contrato prevê aquisição definitiva ao final do período. Apesar de natural de Salvador, o jogador de 20 anos saiu da base do Grêmio e estava, atualmente, no Lommel, da Bélgica.

Diego Rosa já reforçou times como Vizela, de Portugal, e Bahia, além de Grêmio - onde iniciou sua trajetória no futebol - e Lommel.

Já o defensor vem da gelada Dinamarca. Com passagem pelo Esquadrão de Aço, onde foi comandado por Roger Machado em 2019, Juninho estava no Midtjylland FC desde 2021. Com 30 anos, ele chega em definitivo, com contrato até 2027.

Juninho acumula passagens por times como Coritiba, Palmeiras, Atlético-MG e Bahia, além do Midtjylland FC.