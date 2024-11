Wesley faz revelação sobre trabalho de Roger Machado no Inter

O Internacional vive grande fase no Campeonato Brasileiro: 16 jogos de invencibilidade, vaga garantida na Libertadores e 3ª posição na competição. Tudo isso após a chegada de Roger Machado. Após a vitória diante do Red Bull Bragantino, na tarde de domingo (24), Wesley fez uma revelação sobre o trabalho do treinador.

continua após a publicidade

➡️Rafael Borré leva amarelo e desfalca o Inter contra o Flamengo

Wesley, inclusive, marcou um dos quatro gols na goleada diante do Massa Bruta, no Beira-Rio. Em grande fase, o atacante é um dos artilheiros da equipe no ano. Na saída do estádio, o jogador conversou com os jornalistas presentes na zona mista e falou sobre Roger Machado, fazendo uma grande revelação sobre o seu trabalho.

-A gente comprou a ideia. Ele e a sua comissão estudam muito o jogo. As vezes eles chegam virados de assistir três, quatro vezes os nossos jogos. Entregam tudo de mão beijada para nós podermos estar desempenhando um plano de jogo para a equipe. A maioria das vezes vem dando certo então a sensação que a gente tem quando entra em campo é de que não vai perder mais. - revelou o atacante.

continua após a publicidade

Resultados do futebol: Jogadores do Internacional comemoram gol de Wesley contra o Vasco. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Trabalho tem dado resultado

Com Roger Machado no comando do Internacional, não somente os torcedores, mas a equipe fala sobre a possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. Apesar de entenderem que é difícil, sabem que é matematicamente possível, como já citou o técnico em entrevista coletiva.

A última derrota do Inter foi em 18 de agosto. Desde então, se passaram 99 dias e 16 jogos de invencibilidade. Atualmente, o Colorado ocupa a 3ª posição na tabela de classificação, apenas cinco pontos atrás do líder, Palmeiras.

continua após a publicidade

O desafio, no entanto, é a sequência complicada que o time tem até o final da temporada. Os três jogos restantes no campeonato serão justamente contra adversários diretos. Na sequência, o Inter encara o Flamengo, Botafogo e finaliza a competição diante do Fortaleza. Ou seja, vai encarar os atuais, 5º, 2º e 4º colocados, respectivamente.