O Internacional anunciou, neste domingo, a transferência de Ricardo Mathias para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Como o Lance! tinha antecipado, o atacante já havia feito exames médicos e só faltava o anúncio oficial por parte do Inter. A negociação gira em torno de 10 milhões de euros, cerca de R$ 64,5 milhões na cotação atual.

O Colorado tem 60% dos direitos do garoto de 19 anos. Pelo que apurou o Lance!, a Ferroviária, de Araraquara, tem outros 30% do passe do atleta, que é dono de 10%.

Veja os valores que o Inter vai receber

Com o percentual que tem do passe do camisa 49, o Inter receberá pouco mais de R$ 38,7 milhões pelo negócio. O valor total da venda será pago em quatro parcelas iguais, com 2,5 milhões sendo repassados em 31 de janeiro, 31 de julho e 31 de dezembro de 2026 e 31 de julho de 2027.

Ricardo Mathias no Colorado

O atacante chegou ao Colorado em 2022 para integrar a equipe sub-17. Depois que subiu ao profissional, fez 34 partidas, marcou 6 gols, deu uma assistência e foi campeão gaúcho em cima do rival Grêmio