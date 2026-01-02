Internacional anuncia compra do atacante Carbonero

O Internacional anunciou na noite desta sexta-feira (2) que finalizou os trâmites para permanência do atacante Johan Carbonero, um dos destaques da temporada do Colorado. O Lance! havia antecipado a informação no dia 18 de dezembro.

continua após a publicidade

A direção do clube gaúcho exerceu a opção de compra junto ao Racing Club, da Argentina. Com isso, o atacante firmou vínculo em definitivo válido até o fim de 2029. A transação gira em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões), quantia que será parcelada.

Em 2025, Carbonero disputou 38 partidas, marcou 8 gols e contribuiu com 2 assistências com a camisa colorada. Ele chegou cercado de expectativas após ótimo 2024 pelo Racing, tendo conquistado a Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Carbonero em ação pela seleção da Colômbia (Foto: Chandan Khanna/AFP) Colombia's winger #18 Johan Carbonero kicks to score a goal during the international friendly football match between Colombia and New Zealand at Chase Stadium in Fort Lauderdale, Florida, on November 15, 2025. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Valorização de Carbonero

Pesou na decisão do Inter de comprar o atacante a qualidade técnica de Carbonero. Soma-se a isso a possibilidade do camisa 7 seguir sendo convocado pela seleção da Colômbia e, assim, jogar a Copa do Mundo, o que representaria um salto em seu valor de mercado pensando em uma revenda.

Em um primeiro momento, houve debates sobre questões comportamentais do atleta de 26 anos, o que foi contornado. O Colorado, conforme apurou o Lance!, aposta que a presença de Abel Braga como diretor técnico e a nova comissão técnica de Paulo Pezzolano possam favorecer na conexão total do jogador com o ambiente e as exigências coletivas do time.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional