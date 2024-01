- Tenho na memória a Libertadores de 2006, ia com meu pai assistir os jogos em algum lugar. É muito gratificante estar aqui hoje e pretendo colocar tudo isso dentro de campo. Vencer um título no meu clube do coração seria o ápice da minha carreira. Eu alcancei meu sonho de criança de atuar no Internacional e agora eu tenho outro sonho: de vencer e marcar história - completou o meia.