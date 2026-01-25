menu hamburguer
Gre-Nal 449: as opções de Pezzolano para o time do Internacional

Uruguaio terá três estreantes à disposição, além de opções da base

Roberto Jardim
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 25/01/2026
09:00
Féliz Torres, zagueiro, e Rodrigo Villagra, volante, do Internacional
imagem cameraO zagueiro Torres e o volante Villagra estreiam no clássico como titulares (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
As chegadas de Félix Torres, Paulinho Paula e Rodrigo Villagra deram opções para o técnico Paulo Pezzolano montar o time do Internacional para o Gre-Nal 449. As boas estreias dos dois primeiros, na quarta-feira (21), na vitória por 2 a 0 sobre o Inter-SM, praticamente garantiram a escalação da dupla. Já o argentino teve o nome publicado no BID na sexta (23) e fica à disposição do uruguaio, que ainda conta com opções da base.

O clássico, válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, está marcado para as 20h (de Brasília) de domingo (25). O jogo será no estádio Beira-Rio.

As opções de Pezzolano

Como vinha treinando no Corinthians e estreou bem contra o Coloradinho, entrando no segundo tempo, o equatoriano Félix Torres está apto a iniciar o derby. A probabilidade é que ele faça dupla com Mercado, entrando no lugar de Victor Gabriel. Com isso, o camisa 4 jogaria pela direita, e o argentino seria deslocado para a esquerda.

No meio-campo, Paulinho ganhou a vaga com a atuação no meio da semana. O camisa 27 apresentou intensidade, como gosta Pezzolano. Ao seu lado, como primeiro volante, Villagra deve estrear com a camisa 5. O argentino chegou na segunda (19) e começou a treinar na terça (20). Seu nome foi publicado no BID na sexta.

Os guris da base

Além desse trio, o treinador do Inter ainda terá os garotos da base à disposição, caso queira fazer alguma mudança da segunda etapa. Dois nomes se destacaram na largada do Gauchão. São eles o meia Allex (lê-se Alêx) e o atacante João Victor. Ambos marcaram gols quando atuaram, além de terem entrado contra o Inter-SM.

Após o jogo de quarta, Pezzolano não quis antecipar como iria para o Gre-Nal.

– Não sei se vão jogar todos os 11 de hoje [quarta, dia 21], ou quatro ou cinco no domingo. Mas o mais importante é que todos estão pegando a ideia que queremos – disse.

O provável time para o clássico terá Rochet; Bruno Gomes, Torres, Mercado e Bernabei; Villagra, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.

Allex, meia do Internacional
Allex é opção para o decorrer do clássico (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

