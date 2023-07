Na entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 do Internacional para o Fluminense, no último domingo (9), o técnico Mano Menezes lamentou a atuação ruim da equipe, especialmente, na etapa inicial. Aproveitando, inclusive, para dar detalhes táticos de qual era a ideia para conter a força criativa de seu adversário no Maracanã. Confira no vídeo acima!