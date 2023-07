Em meio à procura de alternativas para o elenco do técnico Mano Menezes, o Internacional retomou as conversas para tentar o que pode ser considerado um desejo 'antigo' da diretoria do Colorado: o meio-campista argentino Agustín Martegani, do San Lorenzo.



Segundo informação veiculada pelo portal 'GZH' e confirmada pelo Futebol Latino/LANCE! voltou a estabelecer contato com o clube da Argentina para encontrar uma composição de negócio diferente da proposta feita ainda no início do ano.