O Internacional empatou por 0 a 0 com o Flamengo-SP, nesta sexta-feira (10), pela 3ª rodada do Grupo 29 da Copinha. Com isso, o Colorado está eliminado da competição tendo somado apenas um ponto no torneio.

Como foi o jogo entre Internacional e Flamengo-SP?

Na etapa inicial, as equipes fizeram um início morno, mas o Internacional conseguiu crescer durante o decorrer da partida. Aos 20 minutos, Pedro Henrique abriu o placar para o Colorado após aproveitar um rebote do goleiro, mas o bandeirinha assinalou impedimento e anulou o gol. Aos 38 minutos, a equipe gaúcha ficou com um jogador a menos após a expulsão de Benjamin, mas Allex quase abriu o placar em uma cobrança de falta que acertou o travessão.

No segundo tempo, o Flamengo-SP cresceu no confronto com um jogador a mais e quase abriu o marcador na volta do intervalo. Aos seis minutos, Murillo aproveitou cobrança de falta e cabeceou na trave. No Internacional, João Victor era a principal válvula de escape, mas Murillo teve nova oportunidade em cobrança de escanteio, mas Diego evitou o gol.

Classificados no Grupo 29

Com o empate, o Flamengo-SP garantiu a liderança do Grupo 29 com sete pontos conquistados na fase de grupos. Na 2ª colocação, o Barra avançou ao mata-mata da competição, enquanto o Internacional foi eliminado sem ter marcado gols no torneio.