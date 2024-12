Fortaleza vence Internacional por 3 a 0 e fica com a quarta colocação do Brasileirão

O Fortaleza venceu o Internacional por 3 a 0 neste domingo (8), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, e garantiu a quarta colocação na tabela. Em tarde inspirada, Moisés aproveitou duas falhas de jogadores do Colorado para marcar para o Leão do Pici e Tinga fechou o placar.

continua após a publicidade

Os dois times entraram em campos empatados no número de pontos, 65, e com campanha idêntica, mas com o resultado, o Fortaleza chegou aos 68 pontos, e garantiu uma premiação de R$ 40,9 milhões. Já o Inter, com a derrota, ficou em quinto no Brasileirão, com 65 pontos, o que renderá a ele um prêmio de R$ 38,5 milhões.

➡️ Veja como ficou a tabela do Brasileirão 2024

Moisés comemora seu gol contra o Internacional com o mascote do Fortaleza na Arena Castelão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Como foi a partida

O Inter começou melhor, pressionando o Fortaleza. O time de Roger Machado já teve boa oportunidade logo no segundo minuto do jogo com Bruno Henrique, que tentou marcar de calcanhar, após cruzamento de Gustavo Prado.

continua após a publicidade

Apesar do cenário parecer melhor para o time gaúcho, o Fortaleza conseguiu chegar ao gol aos seis minutos do primeiro tempo. Isso porque o goleiro Rochet furou ao tentar dominar uma bola recuada pelo zagueiro, deixando a bola livre para Moisés, que só precisou empurrar para a rede.

Após o gol, o Leão do Pici conseguiu entrar no jogo e passar a criar mais oportunidades, até que aos 19 minutos, Clayton Sampaio tentou tirar de carrinho uma bola lançada para Moisés, mas não conseguiu. Ele entregou a bola no pé de atacante, que avançou em direção ao gol, deslocou Rochet e marcou seu segundo gol na partida.

continua após a publicidade

Com a vantagem de dois gols no placar, o Fortaleza passou a administrar o resultado e até passou perto de ampliar o resultado em oportunidades com Moisés e Marinho. O Colorado, por sua vez, sentiu os gols dos donos da casa e se desestabilizou em campo, incomodando poucas vezes o goleiro João Ricardo.

No segundo tempo, o Inter até tentou começar controlando mais a posse de bola, mas aos 7 minutos, após cobrança de escanteio, Mancuso lançou a bola na área e o capitão Tinga cabeceou sozinho para dentro do gol: 3 a 0 para o Leão do Pici.

Dois minutos depois, Bruno Tabata perdeu chance impressionante de diminuir para o Colorado. Bernabei cruzou para o atacante, que estava sozinho, mas ele bateu para fora.

Aos 17 minutos, Borré chegou a marcar um gol para o Inter após arrancada, mas o bandeirinha apontou impedimento do atacante, confirmado pelo VAR.

Os donos da casa seguiram melhor na partida e quase conseguiram transformar o resultado em goleada aos 29 minutos, mas Clayton evitou o quarto gol.

O Inter trocou passes no campo de ataque do Fortaleza nos últimos minutos do jogo, mas não conseguiu fazer nenhuma finalização que levasse perigo ao gol adversário.

Clayton durante a partida entre Fortaleza e Internacional pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X INTERNACIONAL

38ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: domingo, 8 de dezembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Moisés (6'/1°T e 19'1°T) e Tinga (7'/2°T) do Fortaleza

🟨 Cartões amarelos: Tinga (30'/2°T) do Fortaleza; Bruno Tabata (44'/1°T) e Bernabéi (22'/2°T) do Internacional

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan P. Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Mancuso (Felipe Jonatan), Matheus Rossetto (Kervin Andrade), Hércules (José Welison), Pochettino (Emmanuel Martínez), Marinho, Moisés (Breno Lopes) e Lucero.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Luís Otávio), Bruno Tabata (Ricardo Mathias) e Gustavo Prado (Lucca); Rafael Borré e Enner Valencia (Gabriel Carvalho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Schumacher Marques Gomes

4️⃣ Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett