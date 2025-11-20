Torcedores se revoltam com arbitragem em Ceará x Internacional: 'Deu para ver'

O Internacional venceu o Ceará por 2 a 1, nesta quinta-feira (20), no Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Jogadores, comissão técnica e torcedores do Vozão reclamaram de um possível toque de mão de Bernabei na origem da jogada do gol da vitória do Colorado.

continua após a publicidade

➡️ Reação de Cléber Machado a fala de Daronco viraliza: 'Amor incondicional'

O lance aconteceu na reta final da partida. O cronômetro marcava 41 minutos do segundo tempo, quando Ricardo Mathias avançou em um contra-ataque fulminante para o Internacional. O camisa 49 se livrou da marcação e ao invadir a área finalizou rasteiro para marcar.

Em campo, jogadores do Ceará reclamaram de um toque de mão de Bernabei. A ação originou a jogada de Ricardo Mathias. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não marcou nada no lance, mas foi ao VAR rever uma polêmica após o gol.

continua após a publicidade

A ação encheu de esperança o torcedor do Ceará, mas o árbitro reviu uma agressão de Carbonero durante a comemoração. O atacante foi expulso e o gol foi validado. Veja a repercussão do caso abaixo:

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Ceará x Internacional?

Decisivo para as duas equipes, o jogo começou quente. Até demais. Aos 19 segundos, Dieguinho entrou forte em Alan Rodríguez e levou amarelo. Em 2 minutos, três faltas já haviam sido marcadas – duas do Ceará, uma do Internacional. Aos 4, Vina entrou na canela de Luis Otávio e tomou vermelho pela imprudência, deixando o time da casa com um a menos. Com a expulsão, o Vozão se fechou atrás, com os nove jogadores do próprio campo.

continua após a publicidade

Já o Colorado, aproveitou para avançar, trocando passes, mas sem efetividade e sem criatividade, porém, para furar a retranca cearense, além de errar no toque final. E foi em um lance assim que o Ceará teve a chance mais perigosa. Aos 26, Galeano lançou Pedro Henrique sozinho. Ivan saiu da área para matar a jogada, só que o camisa 7 o driblou, foi ao fundo e cruzou. Vitão salvou mandando para escanteio.

Só aos 35 o Inter conseguiu responder. Alan Rodríguez tentou driblar a defesa e a bola sobrou para Bernabei bater rasteiro no pé da trave. Bruno Ferreira mandou para escanteio. Aos 44, em boa jogada pela direita, Vitinho entrou na área, driblou a zaga e bateu, mas fraco, para nova defesa de Ferreira.

O Internacional voltou com Carbonero no lugar Tabata e Anthoni no de Ivan, que sentiu um desconforto na coxa esquerda. Só que o Ceará, mesmo com um a menos, foi para cima. E, aos 9, quase abriu o placar. Em jogada de ataque, Willian Machado bateu rasteiro de fora da área. A bola quicou na frente do 24, mas o goleiro conseguiu mandar para fora.

O Vozão seguia em cima e, aos 14, Fabiano Souza roubou a bola no meio do campo e tentou encobrir Anthoni, que salvou em cima da linha. A equipe de Léo Condé parecia mais interessada em buscar a vitória, crescendo, ganhando espaços e criando chances. Enquanto o time de Ramón Díaz se encolhia cada vez mais.

O Inter só foi ter uma finalização aos 22. Carbonero costurou da ponta para o meio e tocou para Aguirre, que havia entrado há pouco. O lateral, contudo, chutou por cima. Os visitantes voltaram a ter posse de bola. E aos 31, Carbonero achou Mercado no lado esquerdo. O zagueiro cruzou toda a área e chegou para Vitinho marcar. Gol do Inter! 0 a 1.

Mas a comemoração não durou muito. Em cobrança de escanteio, Ricardo Mathias tentou cortar e mandou contra o próprio patrimônio. Gol do Vozão! 1 a 1. O duelo esquentou na reta final e, aos 41, Ricardo Mathias se redimiu. Recebeu lançamento de Alan Patrick, entrou na área, driblou a zaga e bateu cruzado de canhota. Gol do Inter! 1 a 2. O guri colorado caiu no gramado chorando a redenção.

Aos 49, quase mais uma bola na rede gaúcha. Bernebei roubou no meio e avançou sozinho. Venceu o zagueiro na corrida e ficou cara a cara com Bruno Ferreira. O argentino fez tentou ampliar, mas chutou em cima do 94.