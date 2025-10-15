menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Falha de titular em Mirassol x Internacional chama atenção: ‘Bizarrice’

Equipes se enfrentam pela 28ª rodada

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
21:49
Mirassol e Internacional se enfrentam no Maião (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
imagem cameraMirassol e Internacional se enfrentam no Maião (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando longe de seus domínios, o Internacional vai sendo derrotado pelo Mirassol por 3 a 1, e segue lutando na parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, os torcedores não pouparam as críticas ao goleiro Anthoni após falhar no primeiro gol do Leão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após cobrança de escanteio, Neto Moura cabeceou e o goleiro do Internacional acertou uma manchete na bola, que acabou indo contra o próprio patrimônio. Nas redes sociais, os internautas não perdoaram o lance e um deles destacou que não quer nem imaginar o que passou pela cabeça do Anthoni nesse momento. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Internacional vai estacionando na 15ª posição, duas acima da zona de rebaixamento, com 32 pontos somados. Já o Mirassol aproveitou a derrota do Botafogo e vai se consolidando no G4 do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos. 

continua após a publicidade
Mirassol e Internacional se enfrentam no Maião (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
Mirassol e Internacional se enfrentam no Maião (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias