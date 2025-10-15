Falha de titular em Mirassol x Internacional chama atenção: ‘Bizarrice’
Equipes se enfrentam pela 28ª rodada
Jogando longe de seus domínios, o Internacional vai sendo derrotado pelo Mirassol por 3 a 1, e segue lutando na parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, os torcedores não pouparam as críticas ao goleiro Anthoni após falhar no primeiro gol do Leão.
Após cobrança de escanteio, Neto Moura cabeceou e o goleiro do Internacional acertou uma manchete na bola, que acabou indo contra o próprio patrimônio. Nas redes sociais, os internautas não perdoaram o lance e um deles destacou que não quer nem imaginar o que passou pela cabeça do Anthoni nesse momento. Confira abaixo.
Com o resultado parcial, o Internacional vai estacionando na 15ª posição, duas acima da zona de rebaixamento, com 32 pontos somados. Já o Mirassol aproveitou a derrota do Botafogo e vai se consolidando no G4 do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos.
