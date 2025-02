O Inter enfrentará o Monsoon, na tarde deste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Gauchão, com desfalqes e jogadores poupados. Mesmo sem acerto com o Santos, Thiago Maia vai para o banco de reservas.

🔴 Internacional x Monsoon: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Gauchão

Dois dos principais nomes desse começo de temporada, Alan Patrick e Wesley estão lesionados. Já Vitão e Fernando foram preservados pelo técnico Roger Machado. Dessa forma, o Colorado vai a campo com Anthoni, Aguirre, Rogel, Victor Gabriel, Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Carbonero e Vitinho; Borré e Valencia.

Já o técnico do Monsoon, Guilherme Weisheimer deve mandar a campo o time com Max; João Lucas, Sidnei, Arthur e Jeder; Jhonata Lima, Tony Junior e Carlos Maia; Jarro, Leandro e Thomaz Gomez.

Quatro titulares do Inter estão em tratamento

Pouco antes da partida, o Inter divulgou uma atualização das condições dos jogadores que estão no Departamento Médico. Dos cinco que estão em tratamento, quatro são titulares.

Lesionados na partida contra o São Luiz, na quarta (12), Alan Patrick e Wesley são os pacientes mais recentes e os que mais preocupam. Sobre o camisa 10, o comunicado diz que ele se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, sem falar em ruptura ou dar mais detalhes. Já o atacante sofreu uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda.

As situações dos dois principais nomes desse começo de temporada do Inter preocupam. O camisa 10 não teve sua condição esmiuçada pelo departamento médico. Já o 21 deve ficar de fora pelo menos duas, devido ao grau da sua lesão.

Volta para a semifinal em dúvida

Outros dois da equipe principal do técnico Roger Machado começaram a temporada em tratamento. Bruno Tabata está na fase final de transição para os trabalhos em campo com o restante do elenco.

Já Rochet teve evolução no processo de uma tendinose no joelho esquerdo. O goleiro realiza atividades em campo sob supervisão do departamento de fisioterapia do clube.

Por fim, Gabriel Carvalho, que se lesionou quando estava na preparação da Seleção Brasileira sub-20 para o Sul-Americano da categoria, disputado na Venezuela, está completando um mês da cirurgia corrigir uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo.

O garoto segue na recuperação pós-operatória sem intercorrências. O camisa 34 apresenta boa evolução e avança no protocolo de reabilitação conforme o planejamento inicial, sem alterações no prazo de retorno estipulado.