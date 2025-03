Escalações de Internacional e Caxias: Roger Machado modifica ataque

O Internacional e o Caxias entram em campo neste sábado (01), às 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Com vantagem de ter vencido a ida por 2 a 0, o Colorado garante vaga na final com apenas um empate.

Para o duelo da semi, Alan Patrick, Rafael Borré e Wesley seguem de fora, se recuperando de lesões.

A principal novidade na lista de relacionados do Clube do Povo é o jovem atacante João Victor, de 17 anos.

Na última sexta-feira (28), o Colorado anunciou três reforços: o meio-campista Diego Rosa, de 22 anos, que chegou do futebol belga. Juninho, zagueiro com passagens por equipes como Bahia e Palmeiras, desembarcou em Porto Algre do Midtjylland, da Dinamarca. Além do paraguaio Óscar Romero, campeão Brasileiro e da Libertadores no ano passado com o Botafogo.

Por outro lado, o atacante Wanderson assinou com o Cruzeiro e deixou o Colorado. Por isso, Gustavo Prado está confirmado entre os 11 que começam a partida.

25 mil ingressos foram vendidos para o duelo deste sábado (01), contra o Caxias, no Beira-Rio pela semifinal do Gauchão. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O Caxias não teve uma semana livre para treinar visando a semifinal. Entrou em campo na última quarta-feira (26) pela primeira fase da Copa do Brasil e venceu o Dourado por 2 a 0, no Mato Grosso do Sul. Os dois gols foram marcados por Tomas Bastos. O camisa 10 está confirmado na equipe titular. O adversário da segunda fase da competição será o Fluminense, na próxima quarta-feira (5), às 19h, em casa.

Pedro Cuiabá cumpriu suspensão e está confirmado no time titular do técnico Luizinho.

O último encontro entre as duas equipes no Beira-Rio foi no ano passado. Com dois gols de Lucca, o Colorado venceu a equipe da Serra Gaúcha por 2 a 0, no embate válido pela 5ª rodada da fase de grupos.

No retrospecto geral, o Inter já enfrentou o Caxias em 98 oportunidades, com 53 triunfos alvirrubros, 23 empates e 22 derrotas.

Escalações de Inter x Caxias:

ESCALAÇÃO INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Gustavo Prado, Vitinho e Carbonero; Enner Valencia.

ESCALAÇÃO CAXIAS (Técnico: Luizinho Vieira)

Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Mantuan e Tomás Bastos; Calyson e Iago.

O jogo de ida: Caxias 0 x 2 Internacional

No jogo de ida, o Internacional venceu o Caxias no Centenário por 2 a 0 com gols de Vitinho. Desfalcado, o Colorado cresceu no segundo tempo e conseguiu abrir boa vantagem para buscar uma vaga na final do estadual. O Caxias precisa vencer no tempo normal de jogo por pelo menos três gols de diferença para chegar à decisão do campeonato. Já o Inter, pode até perder por um gol de diferença que se classifica.