Internacional homenageia o colorado Luis Fernando Verissimo; veja a nota

O Internacional homenageou Luis Fernando Verissimo, um de seus mais ilustres torcedores, que faleceu na madrugada deste sábado (30), aos 88 anos. Em suas redes sociais, o clube do coração do escritor publicou uma nota de pesar e se despediu com um trecho de uma de suas crônicas mais emblemáticas sobre a torcida colorada.

'A torcida dos que resistiram'

Para a despedida, o Internacional escolheu uma citação da crônica "Não me acordem", um dos textos mais famosos de Verissimo sobre sua paixão pelo clube. O trecho selecionado exalta a resiliência e a fé do torcedor colorado, uma marca registrada tanto do clube quanto da obra do escritor.

— "𝘌 𝘧𝘪𝘲𝘶𝘦𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘦, 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘧𝘰𝘳 𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘴𝘢 𝘷𝘦𝘻 𝘥𝘦 𝘯𝘰𝘷𝘰, 𝘵𝘦𝘳𝘦𝘮𝘰𝘴 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢 𝘵𝘰𝘳𝘤𝘪𝘥𝘢 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘥𝘢, 𝘧𝘪𝘦𝘭, 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘤𝘵𝘢 𝘦 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘻 𝘥𝘰 𝘉𝘳𝘢𝘴𝘪𝘭. 𝘗𝘰𝘳𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘦𝘳á 𝘢 𝘵𝘰𝘳𝘤𝘪𝘥𝘢 𝘥𝘰𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘪𝘳𝘢𝘮" — publicou o clube.

No comunicado, o Inter lamentou a perda de um "colorado que, com sua escrita, marcou o imaginário do povo brasileiro".

— O Sport Club Internacional deseja força para todos os familiares, amigos e leitores de um dos maiores nomes da literatura nacional — finalizou a nota.

Escritor Luis Fernando Verissimo (Foto: Rodrigo W. Blum / Divulgação Unisinos)

A torcida pelo Internacional

A relação de Luis Fernando Verissimo com o Internacional era profunda. Contrariando o pai, o também escritor Erico Verissimo, que era gremista, Luis Fernando se apaixonou pelo Colorado e dedicou ao clube o livro "Internacional: autobiografia de uma paixão", além de inúmeras crônicas sobre futebol que marcaram gerações de leitores e torcedores.