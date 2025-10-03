Vidente crava vencedor de Internacional x Botafogo pelo Brasileirão

Internacional e Botafogo se enfrentam, neste sábado (4), em jogo válido pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo promete fortes emoções, e o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou o favorito para o confronto.

Segundo o vidente, Internacional x Botafogo será uma partida com muitos ajustes táticos para os técnicos das duas equipes. De acordo com as cartas, o Beira-Rio estará em festa após o duelo, já que o Colorado deve sair com a vitória.

Ramon Díaz, técnico do Internacional, não terá vida fácil para bater Davide Ancelotti, do Botafogo. Pela leitura de Luiz Filho, o treinador italiano vai subir as linhas e apostar na velocidade para tentar vencer o duelo.

Apesar das dificuldades, o Colorado deve conseguir os ajustes necessários para vencer o Glorioso jogando em seus domínios. Luiz Filho apontou que o Botafogo terá muitas dificuldades no duelo contra o Internacional.

Cuiabano comemora gol na goleada do Botafogo sobre o Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chegam as equipes para Internacional x Botafogo

Com 29 pontos e na 15ª posição na tabela de classificação, Ramón e Emiliano Díaz vão para o terceiro jogo no comando do Internacional, o segundo no Beira-Rio. Os argentinos buscam a primeira vitória com o colorado com o objetivo de afasta o time da zona de rebaixamento. O Alvirrubro está a quatro pontos do Vitória, primeira equipe do Z4.

Em 4ª, com 43 pontos, o Botafogo vem de vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no Engenhão, no meio da semana. A equipe de Davide Ancelotti terminou a rodada anterior permanecendo pela primeira vez na competição no G4, após superar o 2 a 0 no clássico com o Fluminense no duelo anterior. A equipe carioca visa se manter no topo da tabela.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



A provável escalação do Colorado para Internacional x Botafogo: Anthoni; Aguirre, Vitão, Gabriel Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia, Óscar Romero e Alan Patrick; Rafael Borré e Carbonero (Técnico: Ramón Díaz).

A provável escalação do Glorioso para Internacional x Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza, David Ricardo; Marlon Freitas, Newton; Santi Rodríguez, Savarino, Artur; Arthur Cabral. (Técnico: Davide Ancelotti).