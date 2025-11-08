Mesmo sem tempo para testar nos treinos, até por conta a passagem de um período de muita chuva e vento por Porto Alegre, Ramón Díaz irá mudou o esquema do Internacional outra vez. Para enfrentar o Bahia, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30min (de Brasília) deste sábado (8), terá as voltas de Gabriel Mercado, Rafael Borré e Carbonero.

O Colorado está na 15ª colocação, com 36 pontos, a duas posições e três pontos da zona de rebaixamento. O Santos, 17º, enfrenta o Flamengo, no domingo (9), no Maracanã.

Repetição de esquema

A chuva forte e insistente e a ventania são sempre mais fortes à beira do Guaíba. Por isso, a comissão técnica decidiu manter os titulares com exercícios apenas na academia do CT Parque Gigante na tarde desta sexta. Mesmo, Ramón e Emiliano Díaz mudaram o time e o esquema. Na equipe, os argentinos têm a volta de Gabriel Mercado, Rafael Borré e Carbonero. Alan Rodríguez, liberado pelo Departamento Médico, fica no banco.

Ou seja, o Inter enfrenta o Bahia no 4-3-3, com a ida de Bruno Gomes para a lateral-direita, Luis Otávio de volante e o retorno de Vitinho ao ataque, ao lado dos colombianos. Ou seja, o Alvirrubro começa com Ivam Quaresma; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho, Borré e Carbonero.

Do lado do Esquadrão de Aço, Rogério Ceni terá os desfalques de Sanabria, Gilberto e Gabriel Xavier, lesionados, além de Kanu, expulso na última partida. O Bahia começa com Ronaldo; Santiago Arias, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas, Michel Araújo e Erick Pulga; Ademir, Tiago e Willian José.

