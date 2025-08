A semana com três jogos em casa foi altamente negativa. Apesar de jogar todas as partidas no estádio Beira-Rio, o Internacional perdeu duas partidas e empatou uma. Dos três enfrentamentos, apenas a derrota de 2 a 1 para o São Paulo, neste domingo (3), trouxe um alento: a estreia do volante uruguaio Alan Rodríguez, que chegou na terça-feira (29) a Porto Alegre e entrou na partida da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com os resultados da rodada, o Colorado caiu três colocações, da décima para a 13ª, estacionando nos 21 pontos. O Alvirrubro perdeu espaço para Atlético-MG, que foi a 23, Ceará e Corinthians, que chegaram a 22.

A atuação do uruguaio

Alan Rodríguez chegou a Porto Alegre na terça, esteve no hotel da concentração colorada antes da partida contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, fez exames médicos e assinou contrato na quarta (30), treinou quinta (31), sexta (1º) e sábado (2) e foi para o jogo no domingo. O novo camisa 14 foi novidade na escalação – ao lado da formação 3-5-2.

E teve boa participação na partida contra o Tricolor. O volante apareceu bem à frente. Ora pela direita, ora pela esquerda. Também no meio. Não fez feio atrás. Rodou pelo campo, sempre bem-posicionado como opção para receber a bola. O técnico Roger Machado resumiu na coletiva:

– O Alan é um jogador mais à frente, muito dinâmico, que roda pelo campo.

Os números na partida

Nos 78 minutos em que esteve em campo, o uruguaio acertou 76% dos passes que deu. O índice foi mais alto quando se trata de toques no terço final do campo, indo a 79%. Ainda recuperou três bolas na defesa e quatro no ataque.

Números do Sofascore

78 minutos 28 passes certos 76% Passes no terço final 22 (79% certos) 4 bolas recuperadas no ataque 3 recuperadas na defesa