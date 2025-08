Nadine Bastos aponta erro da arbitragem em rodada do Brasileirão: ‘Não marcaria’

Nove, dos dez jogos da 18ª rodada do Brasileirão aconteceram no último final de semana. Após os confrontos, a ex-árbitra Nadine Bastos apontou um erro crucial da arbitragem. O caso aconteceu na vitória do São Paulo sobre o Internacional por 2 a 1, no último domingo (3), no Beira-Rio.

Durante a transmissão da partida, pela Amazon Prime, a especialista afirmou que a arbitragem errou ao marcar um pênalti para o Colorado no confronto. O lance polêmico aconteceu aos 39 minutos, quando Carbonero caiu na área tricolor após um toque de Pablo Maia.

Ao analisar a jogada, Nadine afirmou que não marcaria a penalidade para o Internacional. Ela ainda destacou que o árbitro Alex Gomes Stefano foi correto em não dar o pênalti em campo. A infração só foi assinalada após uma revisão no VAR.

- O árbitro estava muito próximo do lance. O Carbonero já tinha feito o passe, e só depois, tem um contato com o Pablo Maia, que tenta recolher o pé. Acaba tendo um contato mais só depois do passe. Não marcaria esse pênalti, mas o árbitro de vídeo recomendou uma revisão e o Alex Gomes Stefano marcou - analisou a especialista.

Internacional x São Paulo

Em campo, o time paulista dominou as ações do jogo. Antes do intervalo, Arboleda marcou o primeiro gol do confronto, aos 43 minutos. O tento surgiu após uma cobrança de escanteio, onde o zagueiro Tricolor subiu mais que a defesa adversária para marcar.

Posteriormente, o São Paulo voltou a balançar as redes com Babadilla. O gol do volante aconteceu já na segunda etapa. Novamente em um escanteio, após um desvio de Luciano, na primeira trave, a bola atravessou a defesa do Colorado até achar o camisa 21. O paraguaio dominou, cortou para dentro e acertou uma finalização precisa, que parou na bochecha da rede.

Com dois gols de desvantagem, o Internacional diminuiu a desvantagem no placar na reta final do confronto. Aos 43 minutos, Bruno Tapata marcou de pênalti polêmico da arbitragem. Não houve tempo para uma reação e o Colorado amargou a derrota.

O resultado fez o Tricolor paulista somar mais três pontos e alcançar a 8ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Internacional terminou a 18ª rodada na 13ª posição. As equipes somam respectivamente 25 e 21 pontos na competição.