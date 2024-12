O sábado (14) foi marcado por mais uma edição do Lance de Craque, evento beneficente organizado por D‘Alessandro. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o diretor esportivo do Internacional conversou com a imprensa e falou sobre o possível retorno de Abel Braga ao clube.

Abel Braga é um dos técnicos mais vitoriosos da história do Internacional. O fato, inclusive, foi exaltado por D‘Ale. Durante o ano, o possível retorno de Abel ao Colorado ganhou força nos bastidores, mas o próprio ex-treinador revelou que não aconteceu devido as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Para 2025, todavia, a história pode ser diferente.

- O Abel dispensa comentários. Tenho uma relação excelente com ele. É o maior treinador da história do clube. Mas é algo que só ele e o presidente sabem. - revelou o diretor esportivo.

D‘Alessandro assumiu como diretor esportivo do Internacional em agosto desta temporada e tem sido uma figura essencial nos bastidores do clube. Responsável por fazer o meio de campo entre o vestiário e a direção, o Inter teve um aproveitamento melhor desde o retorno do argentino.

Abel Braga pode retornar ao Internacional (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

Abel fala sobre o assunto

Abel Braga também esteve presente em Caxias do Sul e foi perguntado sobre um possível retorno ao Inter. Por mais que tenha revelado que deseja voltar a trabalhar na próxima temporada, o ex-técnico do Internacional deixou seu futuro em aberto.

- Vamos ver, vamos deixar mais pra frente. O time hoje está super bem. - disse Abel após o evento.

Após mais uma edição do Lance de Craque, Abel Braga deve permanecer por alguns dias na Serra Gaúcha. O futuro deve ser decidido ao longo das próximas semanas.