Chances de o Internacional cair para a Série B despencam
Empate em 2 a 2 com o Bahia fez percentual de risco subir para 16,9%
- Matéria
- Mais Notícias
A vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na quinta-feira (20), pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro, não foi só redentora para o centroavante Ricardo Mathias. Foi também o Internacional, que viu as chances de cair para a Série B despencarem de 21,6% para 6,5%, O cálculo é feito rodada a rodada pelo Departamento de Matemática da UFMG. O Lance! mostra a evolução dos percentuais da parte de baixo da tabela nas últimas seis rodadas.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Com o resultado na Arena do Castelão, o Colorado chegou a 40 pontos, se distanciado três do Santos, seu próximo adversário e 16º colocado, e quatro do Vitória, 17º e primeiro no Z4.
Chances de cair despencam
Os três pontos conquistados diante do Vozão melhoraram consideravelmente a situação alvirrubra. Em 15º, o time de Ramón e Emiliano Díaz subiu para 40 pontos. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, continua sendo 45 e está ali, a cinco pontos no horizonte colorado.
Confira a evolução das chances de rebaixamento
|Time
|30ª rodada
|31ª rodada
|32ª rodada
|33ª rodada
|13ª rodada (jogo atrasado do Santos)
|34ª rodada
20º – Sport
99,9%
99,9%
99,9%
100%
100%
100%
19º – Fortaleza
78,8%
79,7%
87,3%
92,6%
95%
87,4%
18º – Juventudde
93,8%
96,5%
91%
76,8%
81,9%
87,1%
17º – Vitória
57,9%
65,5%
47,8%
51,9%
61,5%
68,7%
17º – Santos
35,4%
33,2%
50,5%
59,4%
36,3%
47,7%
15º – Inter
10,2%
9,6%
15,1%
16,9%
21,6%
6,5%
A tabela de jogos do Inter
Agora, o Alvirrubro terá um confronto contra adversários diretos. Daquele em que o jogo vale seis pontos. Será na segunda (24), contra o Santos, no estádio Beira-Rio. Depois tem duas partidas fora de casa, contra Vasco e São Paulo. Depois, na última rodada, em 7 de dezembro, recebe o Bragantino.
Os jogos colorados
- 24/11 – Segunda – 21h – Internacional x Santos
- 28/11 – Sexta – 19h30min – Vasco x Internacional
- 3/12 – Quarta – 20h – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – 16h – Internacional x Bragantino
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias