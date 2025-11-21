menu hamburguer
Chances de o Internacional cair para a Série B despencam

Empate em 2 a 2 com o Bahia fez percentual de risco subir para 16,9%

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 21/11/2025
11:35
A vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na quinta-feira (20), pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro, não foi só redentora para o centroavante Ricardo Mathias. Foi também o Internacional, que viu as chances de cair para a Série B despencarem de 21,6% para 6,5%, O cálculo é feito rodada a rodada pelo Departamento de Matemática da UFMG. O Lance! mostra a evolução dos percentuais da parte de baixo da tabela nas últimas seis rodadas.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o resultado na Arena do Castelão, o Colorado chegou a 40 pontos, se distanciado três do Santos, seu próximo adversário e 16º colocado, e quatro do Vitória, 17º e primeiro no Z4.

Chances de cair despencam

Os três pontos conquistados diante do Vozão melhoraram consideravelmente a situação alvirrubra. Em 15º, o time de Ramón e Emiliano Díaz subiu para 40 pontos. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, continua sendo 45 e está ali, a cinco pontos no horizonte colorado.

Confira a evolução das chances de rebaixamento

Time30ª rodada31ª rodada32ª rodada33ª rodada13ª rodada (jogo atrasado do Santos)34ª rodada

20º – Sport

99,9%

99,9%

99,9%

100%

100%

100%

19º – Fortaleza

78,8%

79,7%

87,3%

92,6%

95%

87,4%

18º – Juventudde

93,8%

96,5%

91%

76,8%

81,9%

87,1%

17º – Vitória

57,9%

65,5%

47,8%

51,9%

61,5%

68,7%

17º – Santos

35,4%

33,2%

50,5%

59,4%

36,3%

47,7%

15º – Inter

10,2%

9,6%

15,1%

16,9%

21,6%

6,5%

A tabela de jogos do Inter

Agora, o Alvirrubro terá um confronto contra adversários diretos. Daquele em que o jogo vale seis pontos. Será na segunda (24), contra o Santos, no estádio Beira-Rio. Depois tem duas partidas fora de casa, contra Vasco e São Paulo. Depois, na última rodada, em 7 de dezembro, recebe o Bragantino.

Os jogos colorados

  • 24/11 – Segunda – 21h – Internacional x Santos
  • 28/11 – Sexta – 19h30min – Vasco x Internacional
  • 3/12 – Quarta – 20h – São Paulo x Internacional
  • 7/12 – Domingo – 16h – Internacional x Bragantino
Vitinho comemora gol do Internacional
Vitinho comemora gol contra o Ceará (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

