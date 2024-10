Internacional foca em recuperar lesionados para o Gre-Nal

Borré e Rogel são desfalques desde o empate com o Bragantino (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 17:13 • Porto Alegre (RS)

Após quatro dias de folga, a delegação do Internacional se reapresentou nesta quinta-feira (10). Entretanto, três jogadores estiveram no CT Parque Gigante nesse período. Para o jogo, o Colorado quer contar com o retorno dos jogadores que estão lesionados.

São três jogadores que integram o DM Colorado: o zagueiro Agustín Rogel, o volante Fernando e o atacante Rafael Borré. O trio se recupera de lesões musculares e foram recomendados a ficar em Porto Alegre para tratamento. A ideia é que possam retornar para a próxima rodada.

Borré e Rogel sofreram as lesões no empate contra o Red Bull Bragantino, em 25 de setembro. Já Fernando virou baixa uma semana depois, no dia 29, contra o Vitória. O período de recuperação não foi divulgado pelo Clube.

O trio é fundamental para o time de Roger Machado. Enquanto ausências, o técnico tem escalado Clayton Sampaio no lugar de Rogel, Rômulo na posição de Fernando, e Enner Valencia no ataque, ao invés de Borré. Apesar de ter tido bons resultados com os substitutos, o comandante quer força máxima para o Gre-Nal.

Internacional e Grêmio entram em campo no dia 19 de outubro, ou seja, o DM Colorado ainda tem nove dias para recuperar o trio. O clássico será o último do ano e o primeiro de Roger Machado no lado do Inter. A bola rola a partir das 16h, no Beira-Rio.