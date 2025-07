Jornalistas se dividem sobre expulsão de Léo Jardim em Inter x Vasco: ‘Aberração’

Internacional x Vasco se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (27). A partida terminou empatada em 1 a 1, e um dos principais lances da partida foi a expulsão do goleiro Léo Jardim, do Cruz-Maltino, por cera. Na web, jornalistas se dividiram sobre o acontecimento.

Jornalistas se dividem sobre lance de Léo Jardim

Inter x Vasco

Com gol de Rayan, para o Vasco, e Carbonero, para o Internacional, os clubes empataram e estacionaram na tabela do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi a expulsão do goleiro Léo Jardim. Quando a partida entre Internacional x Vasco estava 1 a 0 para o time visitante, o goleiro ficou no chão pedindo atendimento. Léo já tinha tomado um cartão amarelo por cera, e o árbitro Flavio Rodrigues de Souza pediu para ele levantar.

Léo Jardim não levantou e o árbitro tomou a decisão de expulsar o goleiro do Vasco. Nos acréscimos, o Internacional marcou com Carbonero e empatou a partida. Veja reação da web com expulsão de Léo Jardim em Internacional x Vasco.

Léo Jardim expulso em Internacional x Vasco (Foto: Reprodução)

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X VASCO

17ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 18h30min (de Brasília), 27/7/2025

📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Rayan (29’/1º), Carbonero (451/2º)

🟨 Cartões amarelos: Clayton Sampaio (I); Léo Jardim, Paulo Henrique, Thiago Mendes (V)

🟥 Cartões vermelhos: Léo Jardim (V)

💸 Renda: R$ 325.681

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 12.214

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique (Bruno Tabata) e Alan Patrick (Vitinho); Wesley (Raykkonen), Rafael Borré e Gustavo Prado (Carbonero).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton (Victor Luís); Hugo Moura, Tchê Tchê (Luiz Gustavo) e Nuno Moreira (Daniel Fuzato); Rayan (Garré), David (Thiago Mendes) e Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa- SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Luis Marques (ambos de SP) 4️⃣ Quarto árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)