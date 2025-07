Após buscar o empate de 1 a 1 nos acréscimos, depois de ter sido dominado no primeiro tempo e dominar na etapa final, o técnico o Internacional, Roger Machado, foi para a entrevista coletiva para explicar as escolhas feitas para o confronto, como ter deixado o atacante Carbonero no banco. A partida com o Vasco, no final da tarde deste domingo (27), foi válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira o vídeo:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o resultado, o Alvirrubro foi a 21 pontos, tendo conquistado dez pontos nos últimos quatro jogos – os outros nove contra Vitória, Ceará e Santos.

Como foi o jogo com o Vasco

O Inter começou o confronto no estádio Beira-Rio não achando a cor da bola e vendo o Gigante da Colina dominar as ações. Até que Rayan abriu o placar, aos 29. Após o intervalo, com a entrada de Carbonero no lugar de Gustavo Prado, o Colorado foi para cima.

continua após a publicidade

A partida passou a ser os dez colorados no campo vascaíno. E, praticamente, os dez cruzmaltinos na área de Léo Jardim. O goleiro carioca abusou das ceras e, após confusão para a saída de Lucas Piton, levou o segundo amarelo, sendo expulso aos 44 da etapa final.

O que vem pela frente

O Inter troca a chave e visa, agora, a Copa do Brasil. Na quarta-feira (27), às 21h30min (de Brasília), recebe o Fluminense pela partida de ida da Copa do Brasil. No final de semana, o Alvirrubro volta a jogar pelo Brasileirão. O enfrentamento contra o São Paulo será no domingo (3), às 20h30min, mais uma vez no estádio Beira-Rio.

continua após a publicidade