Cléber Machado é sincero sobre expulsão de Léo Jardim: ‘Vira confusão’

Internacional x Vasco se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (27). A partida terminou empatada em 1 a 1, e um dos principais lances da partida foi a expulsão do goleiro Léo Jardim, do Cruz-Maltino, por cera. Narrador da transmissão do jogo na Record, Cléber Machado comentou o acontecimento.

- Os jogadores fazem pra tumultuar, fazem uma cera. Mas virou uma norma no futebol brasileiro que a gente acostumou normalizar. "Ah, é normal, é isso mesmo, é assim mesmo". E tenho para mim que alguns árbitros do futebol brasileiro deixam o negócio crescer, deixam a bola de neve crescer. Aí vira uma confusão. Não sei se está certo ou errado, mas é um prejuízo enorme para o Vasco - disse Cléber Machado.

Inter x Vasco

Com gol de Rayan, para o Vasco, e Carbonero, para o Internacional, os clubes empataram e estacionaram na tabela do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi a expulsão do goleiro Léo Jardim. Quando a partida entre Internacional x Vasco estava 1 a 0 para o time visitante, o goleiro ficou no chão pedindo atendimento. Léo já tinha tomado um cartão amarelo por cera, e o árbitro Flavio Rodrigues de Souza pediu para ele levantar.

Léo Jardim não levantou e o árbitro tomou a decisão de expulsar o goleiro do Vasco. Nos acréscimos, o Internacional marcou com Carbonero e empatou a partida. Veja reação da web com expulsão de Léo Jardim em Internacional x Vasco.