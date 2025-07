Após o 1 a 1 com o Vasco, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional se reapresenta nesta segunda-feira (28) para iniciar os trabalhos de preparação para a partida de ida contra o Fluminense, quarta (30), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Agenda

O Colorado inicia nesta segunda a preparação para o jogo com o Fluminense, às 21h30min (de Brasília), de quarta, no estádio Beira-Rio. O confronto é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x Fluminense tem que ficar atento. O Colorado já abriu o check in e a venda dos ingressos desde terça (22). Você pode adquirir a entrada aqui.

Ingressos para Internacional x Fluminense pela Copa do Brasil (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Renovado

O Alvirrubro acertou a renovação de contrato do goleiro Anthoni até dezembro de 2029. Cria do Celeiro de Ases, o atleta soma 52 jogos com a camisa colorada. Titular em boa parte da atual temporada, foi peça importante na campanha que garantiu o título invicto do Campeonato Gaúcho de 2025.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.

