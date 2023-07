>Renove o seu estoque de camisas do Inter com o cupom LANCEFUT 10% OFF



- O Internacional é um clube grande que eu vou ter a oportunidade de trabalhar a partir de agora. Tem um treinador como o Mano Menezes que eu já trabalhei duas vezes com ele. Um clube gigantesco e uma torcida fantástica. A oportunidade apareceu e eu estou abraçando essa oportunidade juntamente com a minha família. Muito feliz de estar aqui - disse o jogador atualmente com 33 anos de idade.



Além dos clubes citados, o atleta defendeu, em solo brasileiro, Iraty, Atlético-MG, Londrina e Portuguesa. Fora do país, ele esteve em 2017 no Palermo-ITA antes de iniciar sua bem sucedida trajetória recente no Oriente Médio com a camisa do Al-Ittihad.