Através de seu perfil nas redes sociais, o atleta se defendeu destacando a sua trajetória, na qual destaca os mais de 15 anos como atleta percorridos de forma idônea. Além disso, Moledo também agradeceu o suporte dado pelo Inter no assunto.



- Por toda a minha vida me preparei e trabalhei para cumprir meu sonho de ser jogador de futebol. Há mais 15 anos como profissional sempre atuei de forma idônea, limpa e transparente e vou lutar até o fim para esclarecer o ocorrido e provar minha inocência. Agradeço a todo suporte que o Sport Club Internacional está me dando - mencionou o zagueiro.