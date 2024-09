Atacante do Inter nega rumores de saída e diz que ainda sonha com título do Brasileirão

Wesley em ação pelo Inter (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 14:49 • Rio de Janeiro

Mesmo com quinze pontos de distância para a liderança do Campeonato Brasileiro, o Internacional ainda sonha com o título. Ao menos é o que disse o atacante Wesley após a vitória diante do Cuiabá por 3 a 0, na noite de segunda-feira (16).



Wesley, do Internacional, em partida pelo Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Em entrevista ao programa Boleiragem, do SporTv, o atacante falou sobre a possibilidade de título do Colorado. Apesar dos 15 pontos de distância, as boas atuações do time tem empolgado não somente a torcida, mas também o próprio elenco.

-Sabíamos da qualidade do nosso elenco. Não pagamos para sonhar. Sonharemos com o título enquanto houver a possibilidade. Lutaremos até o final. Nosso grupo é bom, forte e trabalharemos para escalar esse monte que é o Brasileirão. - disse Wesley.

Já na zona mista, o atacante falou sobre a possibilidade de saída do Internacional. Wesley prontamente negou, disse que eram boatos de internet e que seu foco está no Colorado. O jogador tem contrato com o Clube até 2027.



Sem Copa do Brasil e Sul-Americana, o foco do Colorado ficou 100% para o Campeonato Brasileiro. Em entrevista aos canais oficiais do Clube, Roger Machado revelou que seu objetivo é o G-6 da competição e, neste momento, apenas quatro pontos separam o Inter do Bahia, 6º colocado. O time ainda tem dois jogos a menos que a maioria dos adversários.