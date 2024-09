Atacante do Inter desperta interesse do futebol europeu

Anderson Romão/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 15:59 • Porto Alegre (RS)

O Internacional recebeu uma proposta do Besiktas, da Turquia, por Wesley. A primeira oferta, de 7 milhões de euros (R$43,4 milhões), foi recusada, mas os times seguem em negociação. O Colorado precisa realizar uma venda para atingir as metas financeiras.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Besiktas apresentará uma nova proposta pelo jogador nos próximos dias. O pedido do Internacional é bem maior do que a primeira proposta do time turco. Para liberar o atacante, o Colorado espera, ao menos, 15 milhões de euros (R$93,1 milhões). O Inter tem 50% dos direitos do atleta e a outra metade pertence ao Palmeiras.

A janela de transferências para os principais mercados da Europa já se encerrou, mas para a Turquia segue aberta até 13 de setembro. Com isso, o Besiktas precisa fechar a negociação até a próxima semana.



A janela de transferências para os principais mercados da Europa já se encerrou, mas para a Turquia segue aberta até 13 de setembro. Com isso, o Besiktas precisa fechar a negociação até a próxima semana.

O Internacional precisa realizar uma venda ainda nesta temporada para atingir as metas financeiras e aliviar o orçamento. O valor estipulado no início do ano ainda está longe de ser atingido. Com as vendas de Maurício ao Palmeiras, Fabricio Bustos, ao River Plate e a liberação de Robert Renan, o Colorado arrecadou R$85 milhões, enquanto a expectativa é de R$135 milhões.

Wesley é, atualmente, um dos principais nomes do ataque do Internacional. Titular incontestável do time de Roger Machado, o jogador é responsável por 7 gols e duas assistências em 35 partidas.