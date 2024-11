Felipe Vizeu foi expulso aos 49 minutos do primeiro tempo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 22:40 • Porto Alegre (RS)

O Criciúma voltará para o segundo tempo do confronto com o Internacional com um jogador a menos. Na noite desta terça-feira (5), os times se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, um gol para o Colorado e uma expulsão para o Tigre.

Felipe Vizeu foi expulso de campo nesse lance aí.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 49 minutos, Felipe Vizeu foi expulso por chutar o rosto de Agustín Rogel em uma disputa de bola dentro da área Colorada. Prontamente, o juiz mostrou o cartão vermelho para o atacante do Criciúma.

Não demorou muito para que os torcedores reagissem ao lance - que dividiu opiniões. As críticas, no entanto, predominaram. O nome de Vizeu chegou a ser um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), no Brasil.

Veja reações da expulsão de Vizeu:

ta, com todo respeito, VIZEU JUVENIL DE MAIS!

Felipe Vizeu com uma tentativa de assassinato…



(e ainda reclamou, tem que seguir na risca a linha patética do futebol brasileiro)

ESTAO ASSALTANDO O CRICIUMA ESPORTE CLUBE meu mano vizeu tava inocente nessa (delusional

Que lance feio esse chute do Vizeu no Rogel.



Não teve intenção, mas assumiu o risco. Acho até que o Rogel não volta pro segundo tempo, parece bem inchado e roxo o rosto dele ali.