Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 5/9/2025
Inter retoma os treinamentos nesta quarta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional volta a treinar nesta quinta-feira (5) dentro da preparação para a retomada o Campeonato Brasileiro. A competição está parada para a Data Fifa, devendo retornar apenas no próximo dia (13).
O pior ano de Valencia no Internacional apaga marca importante
Internacional
Primeira tarefa do Internacional é achar substituto para Bernabei
Internacional
Internacional: CT da base recebe curso de treinador da CBF Academy
Futebol Nacional
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Agenda
O elenco colorado tem agora oito dias para ficar pronto para enfrentar o Palmeiras, na Allianz Arena, às 18h30min (de Brasília). Até lá, o técnico Roger Machado deve encontrar um substituto para Bernabei, suspenso pelo terceiro amarelo.
Agenda de treinos
- Quinta (4): 10h
- Sexta (5): 10h
- Sábado (6): 10h
- Domingo (7): Recuperação física
Gurias Coloradas
As Gurias Coloradas só voltam a campo domingo (7), tanto pelo Gauchão profissional quanto no Estadual sub-15. Na primeira competição, enfrente o Juventude às 15h, no Sesi Caxias do Sul. Antes, às 11h, a equipe da base também pega o Ju, pela semifinal.
Próximos jogos do Internacional
Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Grêmio, Corinthians e Botafogo. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.
- 13/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
- 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
- 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
- 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
- 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias