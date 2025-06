O grupo do Internacional se reapresenta na tarde deste sábado (28), para a intertemporada visando o restante do Campeonato Brasileiro e das copas do Brasil e Libertadores. A programação ainda não foi divulgada, mas os jogadores devem passar por exames e testes antes da retomada dos trabalhos.

Agenda

Após aproveitar 15 dias de férias, proporcionadas pela parada nas competições devido à Copa do Mundo de Clubes, os atletas reencontram o técnico Roger Machado para retomar os trabalhos a partir das 16h (de Brasília). O principal objetivo é a recuperação no Campeonato Brasileiro. O Inter está na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.

Departamento médico

Na reapresentação, quatro jogadores que estavam no DM estarão à disposição do técnico Roger Machado. O zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Carbonero já vinham alternando atividades técnicas e com bola. A partir deste sábado, voltam a trabalhar com o restante do grupo. O mesmo deve acontecer nos próximos dias com o goleiro Sergio Rochet e com o defensor Victor Gabriel.

Mercado estará à disposição de Roger Machado (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Sub-20

O sub-20 tem seu último treino antes da semifinal do Gauchão da categoria. O Colorado pega o Real SC, às 15h (de Brasília) de domingo (29). O jogo acontece na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Na ida, em Tramandaí, o Colorado venceu por 1 a 0.

Sub-17

O Estadual da categoria também está na fase semifinal e tem jogo na tarde deste sábado. Às 15h, os guris recebem o Grêmio, também na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Na ida, o Gre-Nal terminou empatado em 2 a 2.

Feminino sub-20

O sub-20 das Gurias Coloradas estreia neste sábado no Gauchão da categoria. O jogo acontece às 15h, em Tenente Portela, contra o Flamengo.

Feminino sub-17

O Inter enfrenta o Vasco, pelo Brasileirão Feminino Sub-17, às 15h deste sábado, no SESC Protásio Alves. O jogo é válido pela oitava rodada da competição. As Gurias Coloradas da categoria amargam a 17ª colocação, com uma vitória e seis derrotas.

Próximos jogos o Internacional

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.