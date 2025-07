O Internacional recebe o Vasco, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (27). A partida começa às 18h30min. Confira onde assistir.

Agenda

O Colorado chega à partida com 20 pontos, cinco vitórias, cinco empate e cinco derrotas.

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x Vasco tem que ficar atento. O Colorado abriu o check in e a venda dos ingressos desde terça (22). Os sócios têm preços promocionais. Você pode adquirir a entrada aqui.

Ingressos para Internacional x Vasco (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Celeiro de Ases

Os guris do sub-15 saíram na frente na disputa das quartas de final do Gauchão da categoria. Com gols de Deryck e Cycero, venceu o São Luiz na tarde deste sábado (26), no estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

Gurias Coloradas

O sub-17 das Gurias Coloradas também saiu em vantagem na disputa das quartas de final do Brasileirão da categoria. Na tarde desta sábado, goleou o Criciúma por 8 a 0, no CT do clube catarinense.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.

