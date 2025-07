Análise: Internacional corre riscos calculados demais

Desde a retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo de Clubes dois fatores marcam as três rodadas coloradas. Além dos êxitos sobre Vitória, Ceará e Santos, o Internacional tem corrido riscos calculados demais. Em partes dos jogos, o time do técnico Roger Machado chegou a flertar com o empate e, por que não, até com a derrota. De positivo, porém, a atuação no confronto com o Peixe indica estabilidade não vista nos dois anteriores.

O 2 a 1 sobre o Alvinegro Praiano levou o Inter para o meio da tabela, a seis pontos de distância da sempre incômoda 17ª colocação. Agora, soma 20 pontos, seis a frente dos 14 que o Peixe, primeiro do Z4. São cinco vitória, cinco empates e cinco derrotas.

Tudo bem com a bola no pé

Com a bola no pé, o Alvirrubro tem mostrado condições de armar boas jogadas, principalmente saídas das ações de Alan Patrick, e marcar gols – foram quatro em três jogos. As tramas têm mostrado repertório. Ora pela esquerda, ora pela direita. Às vezes com Carbonero e Bernabei. Outras com Wesley e Aguirre. Algumas vezes ainda pelo meio, com infiltrações dos jogadores que atuam pelos lados.

Também chama atenção a persistência de buscar o resultado, como na partida contra o Vitória, na qual o gol saiu quase no fim. Outro ponto em destaque foi a volta dos gols de atacantes – na quinta, Carbonero e Rafael Borré balançaram as redes – após um jejum de quase dois meses.

Riscos calculado demais

Sem a bola, o time de Roger Machado corre riscos calculados demais. Calculados porque o comandante colorado confia na sua defesa – tem motivos para isso. Vitão e Victor Gabriel são eficientes na zaga, auxiliados por Aguirre e Bernabei, além de Thiago Maia à frente da área. O goleiro Rochet também devolveu segurança à defesa.

O problema é que nas três partidas, os adversários se aproximaram demais da área colorada. Contra Vitória e Ceará, o camisa 1 não chegou a trabalhar tanto, mas contra o Peixe fez mais intervenções e viu a bola bater duas vezes na trave. É preciso ligar o sinal de alerta se quiser manter a escalada no Brasileirão e se classificar nas copas do Brasil, contra o Fluminense, e Libertadores, contra o Flamengo.