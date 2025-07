Enfim, os atacantes do Internacional voltaram a balançar as redes

Foram um mês e 26 dias. Essa foi a duração da seca dos atacantes do Internacional que, enfim, voltaram a a balançar as redes. Foram com gols dos colombianos Carbonero e Rafael Borré que o Colorado garantiu a vitória de 2 a 1 sobre o Santos, na noite desta quinta-feira (24), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o time para o meio da tabela, a seis pontos de distância da sempre incômoda 17ª colocação.

Agora, o Alvirrubro soma 20 pontos, seis a frente dos 14 que o Peixe, primeiro do Z4. São cinco vitória, cinco empates e cinco derrotas.

O artilheiro é o camisa 10

Antes dos tentos dos camisas 7 e 19, a última vez que os atacantes do Inter comemoram havia sido no dia 28 de maio, na vitória de virada sobre o Bahia por 2 a 1 – com Vitinho e Borré –, pela fase de grupos da Libertadores. Vale dize que nesse período, apenas outros dois gols haviam sido marcados, pelos meias Alan Patrick e Bruno Tabata.

Aliás, o camisa 10 é o artilheiro colorado na temporada. Soma 12 bolas na rede, cinco à frente do segundo, o equatoriano Enner Valencia, que vive um longo jejum. O camisa 13 não marca desde 3 de abril, no 1 a 1 contra o Bahia, também pelo torneio continental.

Quais atacantes marcaram

Depois, aparecem dois homens de frente com seis tentos cada. São Vitinho e Rafael Borré, que contra o Santor pediu a Alan Patrick para bater o pênalti. Os demais artilheiros são Carbonero, com três, Ricardo Mathias e Gustavo Prado, com dois, Wesley e Wanderson (que nem está mais no Beira-Rio, com um.

Os outros gols colorados foram marcados por Victor Gabriel, três vezes; Bruno Henrique, Fernando, Bernabei e Aguirre, duas; Thiago Maia, Óscar Romero, Bruno Tabata e Rogel (também já foi embora), com um. O Alvirrubro ainda teve um gol contra a seu favor.

