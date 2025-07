Inter conclui instalação do novo sistema de iluminação do Beira-Rio

O Beira-Rio segue passando por um processo de modernização e acaba de concluir mais uma etapa do projeto “Beira-Rio 2.5”. Nesta sexta-feira (25), foram finalizados os trabalhos de instalação do novo sistema de iluminação do estádio, desenvolvido pelo Inter em parceria com a BRIO e a Silicon. A tecnologia estreia oficialmente no domingo, 27, às 18h30, no confronto contra o Vasco da Gama.

A arena recebeu 244 refletores em LED, instalados na cobertura, que foram testados em um evento especial na noite desta sexta. O goleiro Sergio Rochet participou da ação e aprovou a qualidade da nova iluminação. Segundo o vice-presidente de Patrimônio e do Parque Gigante do Clube do Povo, Gabriel Gonçalves Nunes, os torcedores também notarão a diferença já neste fim de semana e devem receber ainda mais novidades até a primeira quinzena de agosto.

— Concluímos nessa semana a instalação dos novos refletores do Beira-Rio. No próximo domingo, no confronto contra o Vasco da Gama, nossa torcida já perceberá a diferença da qualidade que essa tecnologia proporciona. Em um segundo momento, previsto para entrega no duelo contra o Flamengo, pela Libertadores, estrearemos a automação da iluminação. Isso permitirá ao Clube conectar ainda mais o Estádio com a nossa torcida, implementando, por exemplo, shows de luzes, e proporcionando, assim, uma nova experiência ao público presente em nossa casa —.

Novos refletores foram aprovados por Sergio Rochet (Foto: Ricardo Duarte)

Também reforçou o compromisso com melhorias o diretor-presidente da BRIO, Paulo Pinheiro. Ele lembrou que, além da iluminação, dois novos telões foram instalados e já estão em funcionamento desde a partida contra o Vitória, no dia 12 de julho.

— Por aqui, seguimos com as melhorias. Quando os novos refletores forem acesos para o jogo de domingo, o torcedor verá mais uma transformação acontecer no Beira-Rio. E as surpresas não vão parar por aí. Em breve mais novidades, para orgulhar os colorados e embelezar Porto Alegre — disse Paulo Pinheiro

Para o gerente comercial do segmento esportivo da Silicon, Arthur Veríssimo, a modernização vai além do aspecto técnico e reforça a imponência do Beira-Rio como um dos principais cartões-postais da capital gaúcha.

— Concluímos a primeira fase da modernização com sucesso, e realizamos o teste com nosso goleiro, pois esse é um passo essencial para a estreia oficial no domingo! A nova tecnologia transforma o Beira-Rio, elevando a performance em campo, a qualidade das transmissões e possibilitando experiências visuais inéditas. Tudo isso valoriza ainda mais a arquitetura singular do estádio — comenta Arthur Veríssimo