Internacional

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 26/8/2025

O Inter joga com o Cruzeiro, neste sábado, pelo Brasileirão

Treino do Internacional no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 26/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional se reapresenta nesta terça-feira (26) para iniciar a preparação para enfrentar o Fortaleza, domingo (31), no estádio Beira-Rio.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O grupo chega para a preparação pressionado pela sequência de maus resultados. São quatro derrotas consecutivas, três delas para o Flamengo – duas delas pela Libertadores.

Celeiro de Ases

RESULTADO, RESULTADO

Devido às fortes chuvas que caíram na Região Metropolitana de Porto Alegre durante todo o sábado, o partida de ida do Gauchão Sub-15 foi adiada para segunda. O primeiro Gre-Nal será na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, às 15h. A volta será no dia 29, também às 15h, no CT Hélio Dourado, do Grêmio.

Próximos jogos do Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Fortaleza, Grêmio e Corinthians. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.

  • 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
  • 13 ou 14/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
  • 20/9 ou 21/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
  • 27/9 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
  • 1°/10 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians

