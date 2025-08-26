Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 26/8/2025
O Inter joga com o Cruzeiro, neste sábado, pelo Brasileirão
O Internacional se reapresenta nesta terça-feira (26) para iniciar a preparação para enfrentar o Fortaleza, domingo (31), no estádio Beira-Rio.
Agenda
O grupo chega para a preparação pressionado pela sequência de maus resultados. São quatro derrotas consecutivas, três delas para o Flamengo – duas delas pela Libertadores.
Celeiro de Ases
RESULTADO, RESULTADO
Devido às fortes chuvas que caíram na Região Metropolitana de Porto Alegre durante todo o sábado, o partida de ida do Gauchão Sub-15 foi adiada para segunda. O primeiro Gre-Nal será na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, às 15h. A volta será no dia 29, também às 15h, no CT Hélio Dourado, do Grêmio.
Próximos jogos do Internacional
Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Fortaleza, Grêmio e Corinthians. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.
- 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
- 13 ou 14/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
- 20/9 ou 21/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
- 27/9 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
- 1°/10 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
Tudo sobre
