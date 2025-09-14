menu hamburguer
Internacional

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 14/9/2025

Inter fecha a semana de trabalhos na manhã deste sábado

CT Parque Gigante, do Internacional
CT Parque Gigante, do Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 14/09/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após a goleada de 4 a 1 para o Palmeiras, Internacional está de folga neste domingo (14).

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O elenco colorado se reapresenta para iniciar a preparação para o Gre-Nal na tarde de segunda-feira (15). O clássico 448, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, será no domingo (21), às 17h30min (de Brasília), no Beira-Rio.

Gurias Coloradas

No sábado (13), teve rodada dupla no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Pela manhã, o Inter venceu o Grêmio por 1 a 0 no profissional, reassumindo a liderança da competição com 13 pontos, três à frente do coirmão. À tarde, venceu o Juventude por 1 a 0, na volta da semifinal do estadual sub-15. A final, ainda sem datas definidas, será contra o Tricolor.

Isadora Tremea, do sub-15 das Gurias Coloradas
Isadora Tremea comemora gol da classificação (Foto: Divulgação/SC Internacional)

No domingo (14), tem o Gre-Nal de volta da final do Gauchão Sub-20. O jogo será às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Na ida, o Inter venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta (10), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Próximos jogos do Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Grêmio, Corinthians e Botafogo. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.

  1. 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
  2. 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
  3. 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
  4. 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
  5. 15/10 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Mirassol x Internacional

