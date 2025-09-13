Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 13/9/2025
Inter fecha a semana de trabalhos na manhã deste sábado
O Internacional volta a campo neste sábado (13) pelo Campeonato Brasileiro. O adversário da partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. Veja aqui como assistir.
Agenda
O jogo do Colorado será às 18h30min (de Brasília), na Allianz Arena, em São Paulo.
Gurias Coloradas
No sábado (13), tem rodada dupla no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Pela manhã, tem Gre-Nal pelo profissional, às 11h. Às tarde, tem a volta da semifinal do sub-15, contra o Juventude, às 16h. Na ida, as Gurias Coloradas venceram por 1 a 0.
No domingo (14), tem o Gre-Nal de volta da final do Gauchão Sub-20. O jogo será às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Na ida, o Inter venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta (10), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
Próximos jogos do Internacional
Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Grêmio, Corinthians e Botafogo. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.
- 13/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
- 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
- 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
- 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
- 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
