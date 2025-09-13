menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 13/9/2025

Inter fecha a semana de trabalhos na manhã deste sábado

Vista geral do Allianz Parque para partida entre Palmeiras e Botafogo
imagem cameraTodos os olhos voltados para a Allianz Arena (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 13/09/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional volta a campo neste sábado (13) pelo Campeonato Brasileiro. O adversário da partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. Veja aqui como assistir.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O jogo do Colorado será às 18h30min (de Brasília), na Allianz Arena, em São Paulo.

Gurias Coloradas

No sábado (13), tem rodada dupla no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Pela manhã, tem Gre-Nal pelo profissional, às 11h. Às tarde, tem a volta da semifinal do sub-15, contra o Juventude, às 16h. Na ida, as Gurias Coloradas venceram por 1 a 0.

No domingo (14), tem o Gre-Nal de volta da final do Gauchão Sub-20. O jogo será às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Na ida, o Inter venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta (10), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Grêmio, Corinthians e Botafogo. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.

  • 13/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
  • 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
  • 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
  • 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
  • 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
Internacional x Palmeira - Campeonato Brasileiro 2025 - Felipe Anderson (P) e Bernabei (I) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Duelo com o Verdão no turno terminou em derrota para o Colorado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias